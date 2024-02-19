МВД России разработаны правила обращения с информацией, полученной посредством систем фотовидеофиксации

МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, которым утверждается порядок передачи, приема и обработки информации, полученной с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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