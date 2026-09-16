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Более миллиарда Android-устройств остались без обновлений безопасности

Более миллиарда Android-устройств остались без обновлений безопасности

Все они работают под управлением устаревших версий ОС Почти половина активно используемых Android-устройств в мире работает на версиях операционной системы, которые больше не получают регулярные патчи безопасности от Google.

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