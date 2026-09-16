Более миллиарда Android-устройств остались без обновлений безопасности

Все они работают под управлением устаревших версий ОС Почти половина активно используемых Android-устройств в мире работает на версиях операционной системы, которые больше не получают регулярные патчи безопасности от Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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