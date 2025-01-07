Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Премьер Гренландии заявил, что настало время освободиться от оков колониализма Дании

Премьер Гренландии заявил, что настало время освободиться от оков колониализма Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своем новогоднем обращении заявил, что историческое развитие и текущая ситуация свидетельствуют о недостаточном равенстве в отношениях автономии с Данией, и существует необходимость самостоятельного определения будущего, включая выбор торговых партнеров и стратегических союзников.

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