Премьер Гренландии заявил, что настало время освободиться от оков колониализма Дании

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своем новогоднем обращении заявил, что историческое развитие и текущая ситуация свидетельствуют о недостаточном равенстве в отношениях автономии с Данией, и существует необходимость самостоятельного определения будущего, включая выбор торговых партнеров и стратегических союзников.