Аргументы недели

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В Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине

В Белоруссии задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к экстремистскому полку на Украине

Некий гражданин Белоруссии попытался примкнуть к экстремистскому военному формированию для участия в конфликте на Украине, и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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