Три человека пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ленобласти

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.
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