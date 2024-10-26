Три человека пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ленобласти

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.