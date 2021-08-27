ЭксклюзивВеликий потоп: научные доказательства и отрицанияhttps://x-files Великий потоп: научные доказательства и отрицания Вы наверняка слышали историю о Ноевом ковчеге.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Козина (Дейнега)Могу согласиться, что Юрий Ильин замечательные статьи выкладывает в интернете, но хочу высказаться о статье о всемирном потопе, времен Ноя. В 21 веке читать о том, что учёные могут отвергать такие события, и сравнивать противоречия с библейскими данными, просто смешно. Потому что они отвергают Бога. Континент Атлантида ушёл под воду, и таких событий на Земле было множество, наклон земной оси совершался неоднократно. Много неизвестных нам цивилизаций уходили бесследно под воду, или исчезали после катаклизмов. Существую книги Е.П. Блаватской, которая описывает эти события в "Тайной доктрине", как учение о происхождении нашей планеты и всего человечества. Есть книги замечательного учёного, психотерапевта Долорес Кэннон. Она сделала удивительные открытия и описала в книгах "Много мерная Вселенная" в 6 томах. Эти статья уже устарела.Комментировать
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