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Камеру пыток нашли в доме подозреваемого в убийстве Березовской

Камеру пыток нашли в доме подозреваемого в убийстве Березовской

РЕН ТВ Камеру пыток обнаружили в подвале дома Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, которая организовала взрыв в Монако и совершила покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева.

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