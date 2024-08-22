Венгрия значительно ужесточила правила для беженцев с Украины

Будапешт существенно ограничил государственную помощь для беженцев с Украины. Теперь на социальные пособия и субсидированное жилье могут рассчитывать только те, кто прибыл в страну из непосредственно затронутых боевыми действиями регионов, сообщают "Известия".
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