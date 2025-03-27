Губернатор Артюхов поздравил ямальцев с Днем войск национальной гвардии

День войск национальной гвардии отмечается в России 27 марта. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил личный состав Росгвардии с профессиональным праздником и поблагодарил сотрудников ведомства за безопасность.
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