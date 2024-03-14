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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол передразнил арбитра, получив техническое замечание за споры

Крис Пол передразнил арбитра, получив техническое замечание за споры

Защитник «Голден Стэйт» получил техническое замечание за споры с арбитром за 8:38 до конца игрового времени.

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