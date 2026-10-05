Более десяти тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе

В Севастополе заболеваемость ниже эпидпорога на 36%.По данным медрегионального управления Роспотребнадзора, в Крыму заболело 8080 человек — показатель составил 42,3 на 10 тысяч населения, что на 25,3% ниже уровня эпидемического порога.