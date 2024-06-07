Сергей Соседов признал поражение: «Репутация подмочена со страшной силой»

Знаменитый музкритик Сергей Соседов признал поражение в телеигре «Поймай меня, если сможешь». Известные исполнители должны определить, кто из участников поет под музыку записанную заранее, а кто поет настоящим голосом.
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