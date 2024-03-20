Царьград
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Царьград

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  • Владимир Алтайцев
    Поганый  Царьград  опять  в  своей  поганой  манере по примеру  Запада  всё  льёт помои на  СССР. Никакой  поганой  п..."Поганой советско...
  • Юрий Во
    Непонятно все это. Все "красные черты" давно пройдены и хохлами и коллективным Западом. Пора и "зубы" показать. Шарах...Ответка за Африку...
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Советник офиса Зеленского Подоляк захотел расширения атак на приграничье России

Советник офиса Зеленского Подоляк захотел расширения атак на приграничье России

Подоляк рассказал о своём заветном желании - расширить зону атак на территории России.Испытывая острую нехватку боеприпасов и неся огромные потери на поле боя, Киев не оставляет надежды на расширение атак на приграничные зоны Российской Федерации.

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