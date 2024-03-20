Советник офиса Зеленского Подоляк захотел расширения атак на приграничье России

Подоляк рассказал о своём заветном желании - расширить зону атак на территории России.Испытывая острую нехватку боеприпасов и неся огромные потери на поле боя, Киев не оставляет надежды на расширение атак на приграничные зоны Российской Федерации.
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