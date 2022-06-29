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Решившая судиться с «Газпромом» Польша намерена отобрать у Германии норвежский газ

Решившая судиться с «Газпромом» Польша намерена отобрать у Германии норвежский газ

рисунок ФБА "Экономика сегодня" Польша, отказавшаяся платить России за поставляемый газ рублями, и намеревающаяся судиться по этому поводу с «Газпромом», решила попытаться отобрать у Германии часть голубого топлива, поступающего из Норвегии.

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