Решившая судиться с «Газпромом» Польша намерена отобрать у Германии норвежский газ

рисунок ФБА "Экономика сегодня" Польша, отказавшаяся платить России за поставляемый газ рублями, и намеревающаяся судиться по этому поводу с «Газпромом», решила попытаться отобрать у Германии часть голубого топлива, поступающего из Норвегии.