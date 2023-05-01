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Хабаровские пожарные провели экскурсию для детей

Хабаровские пожарные провели экскурсию для детей

Регулярно во всех пожарно-спасательных частях Хабаровского края проводят экскурсии (для детей от 6 лет) для школьников и воспитанников детских садов.

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