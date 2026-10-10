Зимний уход за кожей: подборка питательных кремов для защиты и восстановления

Каждый год с наступлением холодов я сталкиваюсь с одной и той же дискуссией: нужны ли коже увлажняющие средства зимой или можно обойтись без них? Многие блогеры уверяют, что в мороз лучше отказаться от увлажнения, однако мой практический опыт говорит об обратном.