Психолог Чугунова: мошенника в «муже на час» выдадут несколько триггеров

Обращение за популярной бытовой услугой «муж на час» может обернуться лишними расходами и оставить неприятный осадок: сначала по телефону клиенту обещают дешевый сервис, а потом прибегают к манипуляциям и многократно завышают стоимость работ.
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