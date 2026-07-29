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Психолог Чугунова: мошенника в «муже на час» выдадут несколько триггеров

Психолог Чугунова: мошенника в «муже на час» выдадут несколько триггеров

Обращение за популярной бытовой услугой «муж на час» может обернуться лишними расходами и оставить неприятный осадок: сначала по телефону клиенту обещают дешевый сервис, а потом прибегают к манипуляциям и многократно завышают стоимость работ.

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