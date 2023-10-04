На Украине паника. Нет, паникуют не политики или военные, паникуют украинские проститутки! Те самые «гарны дивчины», которые зарабатывают для страны имидж «демократической державы».
Польша закипает перед парламентскими выборами
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Natalia Ivanova
"Почему поляки не получают поддержки от большинства европейских государств" Почему? Да потому что поляки это славяне- а у англосаксов основная идея это полное уничтожение славянской нации.
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