БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 253 подписчика

Польша закипает перед парламентскими выборами

Польша закипает перед парламентскими выборами

На Украине паника. Нет, паникуют не политики или военные, паникуют украинские проститутки! Те самые «гарны дивчины», которые зарабатывают для страны имидж «демократической державы».

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Комментарии
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Natalia Ivanova
&quot;Почему поляки не получают поддержки от большинства европейских государств&quot; Почему? Да потому что поляки это славяне- а у англосаксов основная идея  это полное уничтожение славянской нации.
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