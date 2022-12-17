Страмаччони о гибели рабочих: «Ситуация драматичная, но среди исламских стран Катар лидирует по открытости в вопросах гражданского общества»

Страмаччони о гибели рабочих: «Ситуация драматичная, но среди исламских стран Катар лидирует по открытости в вопросах гражданского общества»

Бывший главный тренер «Интера» Андреа Страмаччони рассказал про обстановку в Катаре. 46-летний итальянец во время ЧМ-2022 работает комментатором на Rai Sport.

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