Жители Заднепровья жалуются на гигантскую лужу

По словам местных жителей, преодолеть ее можно только на танкеъ Жители дома №17д на улице Гарабурды, расположенной в Заднепровском районе, адресовали в Центр управления регионом просьбу обратить внимание на состояние дороги внутри двора.
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