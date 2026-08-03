Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии заявили о переломном моменте на СВО

В Британии заявили о переломном моменте на СВО

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что переломный момент в украинском конфликте может наступить после президентских выборов во Франции, где победу может одержать Марин Ле Пен.

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