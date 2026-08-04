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Мостовой про Батракова в «Галатасарае»: «Конечно, стоит уезжать. Будешь на виду, тебя все будут знать. Это одна из самых известных команд в Европе, не говоря уже про Турцию»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе хавбека « Локомотива » Алексея Батракова в «Галатасарай».

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