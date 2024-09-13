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Царьград

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Глава Брянской области призвал зачислять в вузы студентов с "природным даром"

Глава Брянской области призвал зачислять в вузы студентов с "природным даром"

Он также заявил, что в регион нужно завезти рабочую силу в виде мигрантов.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum высказал мнение, что детям необходимо развивать их природные способности.

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