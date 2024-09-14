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Пользователи Wildberries столкнулись с проблемами из-за сбоя

Пользователи Wildberries столкнулись с проблемами из-за сбоя

Заказы отменялись сами собой, а деньги списывали с покупателей.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> Пользователи Wildberries с разных регионов страны столкнулись со сбоем, из-за которого их заказы отменялись сами собой.

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