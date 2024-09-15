СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

Автор: Герой России Андрей Кумов Хотелось бы прояснить наше отношение к данной категории военнослужащих и понять, они дети-жертва или все-таки воины, призванные выполнять конституционный долг по защите страны, народа, государства? Надежа и опора Если давать определение этой категории военнослужащих, то можно сформулировать так.
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