ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

СРОЧНИКИ. Половозрелые «дети» или воины?

Автор: Герой России Андрей Кумов  Хотелось бы прояснить наше отношение к данной категории военнослужащих и понять, они дети-жертва или все-таки воины, призванные выполнять конституционный долг по защите страны, народа, государства?  Надежа и опора Если давать определение этой категории военнослужащих, то можно сформулировать так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Справедливый
Всё правильно говорит полковник, а &quot;Васька слушает, да ест!&quot; ((
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх