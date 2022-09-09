Любуемся личными фото солистки A'Studio Кети Топурии в ее день рождения

Кати бочку молодого терпкого варенья и корзину не менее молодого и терпкого барашка! А с нас самое главное — повод для кутежа: сегодня родилась солистка A'Studio Кети Топурия! Тучи сегодня, 9 сентября, сереют ярче, ливень льет звонче, а зима приближается счастливым, а не нудным галопом — все на свете радуется дню рождения Кети Топурии! Кто не знает Кети? Кети знают все! Солистка музыкальной группы A'Studio (или же «А-Студио») аж с марта 2005 года, дважды мать (дочь Оливия родилась в 2015 году, сын Адам — в 2021-м) и, что является наиважнейшим для нас, та, без которой рейтинг MAXIM «100 самых сексуальных женщин страны» не представляет себе своего существования.