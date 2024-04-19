Агент заявил, что Овечкин не фокусируется на рекорде Гретцки

В приоритете у игрока командный успех Глеб Чистяков, агент форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал большим достижением выход команды в розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли – 2024.
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