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Американцам запретили посещать бассейн при диарее

Американцам запретили посещать бассейн при диарее

Жителям США рекомендовали отказаться от посещения бассейнов при диарее. Новые правила выпустил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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