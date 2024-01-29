В США умерла бывшая жена Кобзона Вероника Круглова

Советская певица, эмигрировавшая в Соединенные штаты, ушла из жизни в возрасте 83-х лет.Известная певица и бывшая супруга Иосифа Кобзона Вероника Круглова умерла 24 января в собственном доме в Сан-Франциско.
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