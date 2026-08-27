Врач Контребуц: зуб мудрости может стать донором для замены жевательного зуба

Удалять здоровую «восьмерку» только потому, что это – зуб мудрости, требуется далеко не всегда. Если зуб правильно расположен, не мешает соседним зубам и не становится источником воспаления, его вполне можно сохранить.
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