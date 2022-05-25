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Свежие комментарии
Olga Andreadi (Андреади)
круговая порука,самому наверно сбежать хочется.да место жаль оставить,где еще такую лафу найдет?
Губернатор Подмос...
Юрий Черепнин
ЕСЛИ САМ ТАКОЙ-ЧЕГО ЖЕ ОСУЖДАТЬ
Губернатор Подмос...
А
Александр
У нас то же самое плюс бешеные проценты. Кооператоров заменили денежные мешки. Вот и получили. Даже правительство дог...
Слишком низкие це...
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