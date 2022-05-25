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  • Юрий Черепнин
    ЕСЛИ САМ ТАКОЙ-ЧЕГО ЖЕ ОСУЖДАТЬГубернатор Подмос...
  • Александр
    У нас то же самое плюс бешеные проценты. Кооператоров заменили денежные мешки. Вот и получили. Даже правительство дог...Слишком низкие це...

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