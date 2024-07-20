Сергачев об идее матча звезд КХЛ и НХЛ: «Знал, что Панарин делает крутой матч, и захотел чего-то более масштабного. Артемий сказал позвонить Овечкину, и все сложилось»

Благотворительная игра состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. «Знал, что Артемий Панарин делает крутой матч (ранее Панарин уже проводил товарищеские матчи в России под эгидой своего благотворительного фонда – Sports), и захотелось объединиться, как-то помочь и сделать что-то более масштабное.