«Одесса обязана быть возвращена в состав России как неотъемлемая часть русского мира»

Леонид Никитин

Одесса и не была частью русского мира, их мечта стать порт-франко. После 2-го мая там русских больше не стало. Там хохлов терпеть не могут, но существуют с ними, они всегда подстраивались под любую власть! Возьмите всех знаменитых одесситов, все они всегда держали фигу в кармане и Российскими или Советскими себя никогда не считали, они считали себя одесситами, а какая власть в Одессе им было пофиг!