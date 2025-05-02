«Одесса обязана быть возвращена в состав России как неотъемлемая часть русского мира». Андрей Пинчук - о трагедии в Одесском Доме профсоюзов и ее роли в дальнейшей судьбе Украины2 мая 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия.
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