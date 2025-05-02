НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никитин
    Одесса и не была частью русского мира, их мечта стать порт-франко. После 2-го мая там русских больше не стало. Там хо...«Одесса обязана б...
  • Лидия Санникова
    Упырь Вальцман наворовал денег знатно.Скандал в неблаго...
  • Лидия Санникова
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂За присутствие в ...

«Одесса обязана быть возвращена в состав России как неотъемлемая часть русского мира»

«Одесса обязана быть возвращена в состав России как неотъемлемая часть русского мира»

«Одесса обязана быть возвращена в состав России как неотъемлемая часть русского мира». Андрей Пинчук - о трагедии в Одесском Доме профсоюзов и ее роли в дальнейшей судьбе Украины2 мая 2014 года в Одессе произошла страшная трагедия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никитин
Одесса и не была частью русского мира, их мечта стать порт-франко. После 2-го мая там русских больше не стало. Там хохлов терпеть не могут, но существуют с ними, они всегда подстраивались под любую власть! Возьмите всех знаменитых одесситов, все они всегда держали фигу в кармане и Российскими или Советскими себя никогда не считали, они считали себя одесситами, а какая власть в Одессе им было пофиг!
Ответить
12 час.
наверх