БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Настоящие патриоты Израиля

Настоящие патриоты Израиля

ГОСУДАРСТВЕННИК В начале нового витка арабо-израильского конфликта мы увидели огромное количество людей, поддерживающих свою страну в трудную минуту, людей, проявивших чудеса патриотизма.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Россиянам пора забыть о &quot;патриотах&quot; другого государства которые только зарабатывали деньги в России. Лучше стоит подумать о тех, которые не уехали, живут и работают в стране и, кто в большей, кто в меньшей степени, её оскорбляет в сетях, публично, и особенно тех, кто молча их материально поддерживает приходя на выступления, концерты и в интернете. наличие, пусть и небольшой, &quot;пятой &quot;колонны вредить монолитности народа в это непростое время. А подумав, действовать, используя законные методы изоляции этих &quot;членов&quot; российского общества!
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23 час.
АА
Афонин Андрей
Российский поезд ушёл, и вам некуда больше спешить!
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Они никому не нужны, вернее нужны пока у них есть деньги!
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22 час.

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