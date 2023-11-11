ГОСУДАРСТВЕННИК В начале нового витка арабо-израильского конфликта мы увидели огромное количество людей, поддерживающих свою страну в трудную минуту, людей, проявивших чудеса патриотизма.
Настоящие патриоты Израиля
Комментарии
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Владимир Грачев
Россиянам пора забыть о "патриотах" другого государства которые только зарабатывали деньги в России. Лучше стоит подумать о тех, которые не уехали, живут и работают в стране и, кто в большей, кто в меньшей степени, её оскорбляет в сетях, публично, и особенно тех, кто молча их материально поддерживает приходя на выступления, концерты и в интернете. наличие, пусть и небольшой, "пятой "колонны вредить монолитности народа в это непростое время. А подумав, действовать, используя законные методы изоляции этих "членов" российского общества!
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23 час.
АА
Афонин Андрей
Российский поезд ушёл, и вам некуда больше спешить!
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Они никому не нужны, вернее нужны пока у них есть деньги!
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22 час.
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