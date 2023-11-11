Настоящие патриоты Израиля

Владимир Грачев

Россиянам пора забыть о "патриотах" другого государства которые только зарабатывали деньги в России. Лучше стоит подумать о тех, которые не уехали, живут и работают в стране и, кто в большей, кто в меньшей степени, её оскорбляет в сетях, публично, и особенно тех, кто молча их материально поддерживает приходя на выступления, концерты и в интернете. наличие, пусть и небольшой, "пятой "колонны вредить монолитности народа в это непростое время. А подумав, действовать, используя законные методы изоляции этих "членов" российского общества!