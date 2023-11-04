На Церемонии открытия состоялся праздничный Парад наций, в котором приняли участие делегаты из стран, съехавшихся на форум.
В Гонконге торжественно открылись первые Игры Пидарасов
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Концовка неправильная-В Играх заявлено более 2 300 спортсменов из 45 стран. Надо-В Играх заявлено более 2 300 пЯдераста-жопошника из 45 стран.
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2 д.
Кошмар
Чего? 😀
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2 д.
Tupoi
Интересно, а почему аффтар в заглавии статьи слово "пидарасы" написал с заглавной буквы? Это наводит на размышления об ориентации аффтара, не правда ли?
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1 д.
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