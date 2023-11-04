Концовка неправильная-В Играх заявлено более 2 300 спортсменов из 45 стран. Надо-В Играх заявлено более 2 300 пЯдераста-жопошника из 45 стран.

Tupoi

Интересно, а почему аффтар в заглавии статьи слово "пидарасы" написал с заглавной буквы? Это наводит на размышления об ориентации аффтара, не правда ли?