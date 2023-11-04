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В Гонконге торжественно открылись первые Игры Пидарасов

В Гонконге торжественно открылись первые Игры Пидарасов

На Церемонии открытия состоялся праздничный Парад наций, в котором приняли участие делегаты из стран, съехавшихся на форум.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Концовка неправильная-В Играх заявлено более 2 300 спортсменов из 45 стран. Надо-В Играх заявлено более 2 300 пЯдераста-жопошника из 45 стран.
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2 д.
Кошмар
Чего? 😀
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2 д.
Tupoi
Интересно, а почему аффтар в заглавии статьи слово &quot;пидарасы&quot; написал с заглавной буквы? Это наводит на размышления об ориентации аффтара, не правда ли?
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1 д.

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