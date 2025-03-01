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"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хорошо &quot;сшитая белыми нитками&quot; интрига между Коломойским, бизнес-элитами США и России (возможно и было, как-то с 2014 года пытались договорится), но что-то пошло не так после начала СВО и разрыва Зеленским мирового соглашения в Стамбуле. Явно что Коломойский не договорился с бритами.
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