В Госдуму внесли законопроект о дополнительных гарантиях для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект о дополнительных гарантиях для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.