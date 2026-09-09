В Госдуму внесли законопроект о дополнительных гарантиях для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект о дополнительных гарантиях для работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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