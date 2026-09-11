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Покупателей просят не употреблять в пищу “Фруктовый десерт”

Покупателей просят не употреблять в пищу “Фруктовый десерт”

Компания «דין שיווק וקלייה 2021 בע”מ» сообщает об отзыве продуктов «Фруктовый десерт — клубника» и «Фруктовый десерт — 4 фрукта» в связи с жалобами потребителей на нехарактерные запах и консистенцию … .

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