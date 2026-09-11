Покупателей просят не употреблять в пищу “Фруктовый десерт”

Компания «דין שיווק וקלייה 2021 בע”מ» сообщает об отзыве продуктов «Фруктовый десерт — клубника» и «Фруктовый десерт — 4 фрукта» в связи с жалобами потребителей на нехарактерные запах и консистенцию … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым