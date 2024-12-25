Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Янки после атаки 11 сентября 2011 года уничтожили Бен-Ладана и оккупировали Афганистан! А мы....? Грозим...грозим...г...«Кончайте уже с н...
  • Юрий анин
    Один образец комсомольского организатора Потанина чего и уже ничего не говорю о Прохорове с его сестрой...а уж все ос...Конечная остановка?
  • Леонид Руси
    Идти мимо стран блока НАТО и чтобы не было диверсии, это просто было бы фантастической случайностью..."Большую Медведиц...

Брацкийнарот, да....

Брацкийнарот, да....

Виктор Анисимов  Поговорите о "брацкомнароде с участниками СВО, о том к примеру как "коварный Запад" обманул несчастных и доверчивых украинцев наобещав им три короба плюшек, а в реальности подставил простоватых селюков под "безжалостный русский топор" и они вам много чего скажут об этом "братскомнароте".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх