Штурмовики ВС РФ развернули флаги в центре западной части Суджи на Советской площади напротив Дома Культуры.
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Штурмовики ВС РФ развернули флаги в центре западной части Суджи на Советской площади напротив Дома Культуры.
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