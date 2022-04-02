Китайские хакеры атаковали военные и ядерные объекты Украины. Материал The Times

Правительство Великобритании подтвердило, что Национальный центр кибербезопасности расследует обвинения, в которых утверждается, что более 600 веб-сайтов, включая сайт министерства обороны Украины, подверглись тысячам попыток взлома, координируемых правительством Китая.
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