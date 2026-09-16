Политик Вагенкнехт: Мерц покинет пост канцлера до католического Рождества

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © Fabrizio Bensch/Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может покинуть свой пост до католического Рождества, считает основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.
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