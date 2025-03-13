Дуда призвал США разместить американское ядерное оружие в Польше

Президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора против будущей «российской агрессии».
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