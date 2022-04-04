Разведчики ЮВО в Абхазии отработали действия в тылу условного противника

Всего в тактико-специальном учении приняли участие свыше 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины «Дозор».
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