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Разведчики ЮВО в Абхазии отработали действия в тылу условного противника

Разведчики ЮВО в Абхазии отработали действия в тылу условного противника

Всего в тактико-специальном учении приняли участие свыше 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины «Дозор».

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