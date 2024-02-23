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Врач Мойсенко назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Врач Мойсенко назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Некоторые продукты могут стать опасными, если их разогреть в СВЧ-печи.Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о том, какую опасность могут таить в себе продукты, разогретые в микроволновой печи.

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