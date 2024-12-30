Курс доллара вновь резко подскочил. На рынке Forex он торгуется выше 111 рублей. Курс евро — выше 109 рублей, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.
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