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Курс доллара вновь резко подскочил

Курс доллара вновь резко подскочил

Курс доллара вновь резко подскочил. На рынке Forex он торгуется выше 111 рублей. Курс евро — выше 109 рублей, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.

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Александр Корякин
Да здравствует Набиулина!
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