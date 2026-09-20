В Запорожской области приступили к подсчету голосов избирателей на выборах в ГД

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссии приступили к подсчету голосов на выборах депутатов Госдумы в Запорожской области, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка Мелитополя № 49.
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