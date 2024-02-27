В Венгрии избрали нового президента

Венгерский парламент избрал нового главу государства: им стал Тамаш Шуйок. На днях прежний президент Венгрии ушла в отставку - незадолго до этого она неосторожно помиловала педофила, чем вызвала в стране громкий скандал.
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