Политнавигатор Даже если в США победит Дональд Трам и будет придерживаться своих предвыборных обещаний в отношении Киева, всё равно с Россией будет договориться непросто, поскольку Москва получила сполна на «Минске» и «Стамбуле» опыт переговоров с лицемерным Западом.
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