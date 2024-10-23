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Американская журналистка: «Трамп договорится с Путиным, если только избавится от болотных тварей»

Американская журналистка: «Трамп договорится с Путиным, если только избавится от болотных тварей»

Политнавигатор Даже если в США победит Дональд Трам и будет придерживаться своих предвыборных обещаний в отношении Киева, всё равно с Россией будет договориться непросто, поскольку Москва получила сполна на «Минске» и «Стамбуле» опыт переговоров с лицемерным Западом.

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