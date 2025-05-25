Александр Беглов поздравил футбольный «Зенит» со 100-летним юбилеем

Губернатор отметил, что сегодня клуб является неотъемлемой частью петербургской культуры Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил со 100-летним юбилеем футбольный клуб «Зенит», его руководство, тренеров, игроков, сотрудников, а также многотысячную армию преданных болельщиков и всех ленинградцев-петербуржцев, передает пресс-служба Смольного.